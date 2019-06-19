Muhammed Mursi öldürüldü mü? Mehmet Akif Ersoy yazdı

Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüyle ilgili şüpheler devam ederken, konuya ilişkin Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Mısır'ın seçilmiş eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin sır perdesi aralanamadı. Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürerken, İhvan ise Mursi'nin kasten öldürüldüğünü iddia etti.

Mursi'nin apar topar otopsi yapılmadan defnedilmesi şüphe uyandırdı. Peki Mursi öldürüldü mü? Merak edilen soruya ilişkin Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy yanıt veriyor:

Görüştüğüm kaynaklar arasında, Mursi’nin kasten öldürüldüğüne dair güçlü şüpheler olduğunu söyleyenler de oldu. Hatta Mursi’nin “derhal defnedilmesi” yönündeki başsavcılık kararını buna bağlayanlar vardı.

Bir kaynağım, Muhammed Mursi’nin “Yaser Arafat’ın öldürülmesine benzer yollarla öldürülmüş olabileceğini ve ailesinin hemen gömülmesine kesin bir şekilde karşı çıkması gerektiğini” söyledi.

Ancak Mısır makamlarının Mursi’nin ölümüyle ilgili herhangi bir soruşturmaya izin vermeyeceği aşikâr. Zira apar topar gömülmesi de bunu gösteriyor.

Arap basınındaki bazı haberlere göre, Mursi mahkeme önündeki son konuşmasında, hapishanedeki kötü koşullardan ve kendisine yönelik olumsuz uygulamalardan bahsediyor. El Cezire televizyonu Mursi’nin iki ay önce mahkemede “hayatını tehdit eden tehlikelerden” söz ettiğini duyurdu.

Mısır’daki insan hakları ihlalleri her geçen gün artarken, Mursi’nin ölümüne dair şüpheler de haklı olarak devam edecek. Üstelik ülkenin hapishane koşulları ve uygulamaları konusundaki sicili, soru işaretlerini daha da besliyor.