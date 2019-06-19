HABER /  GÜNCEL

Muhammed Mursi öldürüldü mü? Mehmet Akif Ersoy yazdı

Muhammed Mursi öldürüldü mü? Mehmet Akif Ersoy yazdı

Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüyle ilgili şüpheler devam ederken, konuya ilişkin Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Mısır'ın seçilmiş eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin sır perdesi aralanamadı.  Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürerken, İhvan ise Mursi'nin kasten öldürüldüğünü iddia etti.

Mursi'nin apar topar otopsi yapılmadan defnedilmesi şüphe uyandırdı. Peki Mursi öldürüldü mü? Merak edilen soruya ilişkin Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy yanıt veriyor:

Görüştüğüm kaynaklar arasında, Mursi’nin kasten öldürüldüğüne dair güçlü şüpheler olduğunu söyleyenler de oldu. Hatta Mursi’nin “derhal defnedilmesi” yönündeki başsavcılık kararını buna bağlayanlar vardı.

Bir kaynağım, Muhammed Mursi’nin “Yaser Arafat’ın öldürülmesine benzer yollarla öldürülmüş olabileceğini ve ailesinin hemen gömülmesine kesin bir şekilde karşı çıkması gerektiğini” söyledi.

Ancak Mısır makamlarının Mursi’nin ölümüyle ilgili herhangi bir soruşturmaya izin vermeyeceği aşikâr. Zira apar topar gömülmesi de bunu gösteriyor.

Arap basınındaki bazı haberlere göre, Mursi mahkeme önündeki son konuşmasında, hapishanedeki kötü koşullardan ve kendisine yönelik olumsuz uygulamalardan bahsediyor. El Cezire televizyonu Mursi’nin iki ay önce mahkemede “hayatını tehdit eden tehlikelerden” söz ettiğini duyurdu.

Mısır’daki insan hakları ihlalleri her geçen gün artarken, Mursi’nin ölümüne dair şüpheler de haklı olarak devam edecek. Üstelik ülkenin hapishane koşulları ve uygulamaları konusundaki sicili, soru işaretlerini daha da besliyor.

İlgili Haberler
Mursi'nin vefatının ardından Mısır'da alarm durumu ilan edildi Mısır devrik lideri Muhammed Mursi hayatını kaybetti
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim'den eski göz ağrısına yeşil ışık
Fatih Terim'den eski göz ağrısına yeşil ışık
MHPli Yalçın'dan İstanbul seçimiyle ilgili yandaşa rant çıkışı!
MHPli Yalçın'dan İstanbul seçimiyle ilgili yandaşa rant çıkışı!
Nagehan Alçı Türkiye’nin konuştuğu otel haberinin hikayesini açıkladı
Nagehan Alçı Türkiye’nin konuştuğu otel haberinin hikayesini açıkladı
Fatih Altaylı'dan Küçükkaya'ya destek! Başından sonuna kadar saçmalık
Fatih Altaylı'dan Küçükkaya'ya destek! Başından sonuna kadar saçmalık
Sneijder'le el sıkışıldı! Türkiye'ye gelmesindeki tek engel Galatasaray
Sneijder'le el sıkışıldı! Türkiye'ye gelmesindeki tek engel Galatasaray
Tekirdağ'da 42 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'da 42 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de en çok bileti Trabzonspor sattı
Süper Lig'de en çok bileti Trabzonspor sattı
Kamu bankalarının ATM’lerİ ortak ama vatandaş habersiz
Kamu bankalarının ATM’lerİ ortak ama vatandaş habersiz
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
YKS puan hesaplama 2019 ÖSYM YKS puan hesaplama robotu
YKS puan hesaplama 2019 ÖSYM YKS puan hesaplama robotu
Ünlülerin popüler mekanında kokain şoku!
Ünlülerin popüler mekanında kokain şoku!
Yağmurla gelen çamur Uzugöl’ün rengini değiştirdi
Yağmurla gelen çamur Uzugöl’ün rengini değiştirdi
Nur Yerlitaş kaç yaşında aslen nereli Arap mı hastalığı ne?
Nur Yerlitaş kaç yaşında aslen nereli Arap mı hastalığı ne?
Başak Demirtaş kimdir aslen nereli Selahattin Demirtaş eşi ve çcukları
Başak Demirtaş kimdir aslen nereli Selahattin Demirtaş eşi ve çcukları
Yorumlar 2 yorum