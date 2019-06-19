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Tekirdağ'da 42 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'da 42 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ Hayrabolu'da 42 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki General Sait Baytugan 95. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen olayda, tugay komutanlığında görevli askerlerden 42'si, yemekten sonra rahatsızlanınca Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

36'sı bedelli, 6'sı uzun dönem asker

Askerlerden 36'sının bedelli, 6'sının uzun dönem asker olduğu kaydedildi. Yemek ve sudan örnek alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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