Avrupa'nın devleri Eljif Elmas için kesenin ağzını açtı

Avrupa devleri Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Eljif Elmas için kesenin ağzını açtı. Napoli, 19 yaşındaki oyuncu için 18 milyon Euro'yu gözden çıkarırken Atletico Madrid ise 14 milyon Euro'nun yanında Hırvat oyuncu Nikola Kalinic'i transfer paketine ekledi.

Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin yüzünü son günlerde en çok Eljif Elmas haberleri güldürüyor. Atletico Madrid, Sevilla, Inter, Milan, Tottenham, Borussia Dortmund ve Napoli'nin transfer listesinde olan 19 yaşındaki yıldızın satışından en kârlı şekilde çıkmak isteyen sarı-lacivertliler, aceleci değil.

Eljif için kesenin ağzını açtılar

Tok satıcıyı oynayan Fenerbahçe tüm rakamları ve teklifleri görüp sonrasında kararını verecek. İtalya basınından Sky İtalia'da yer alan son habere göre; Napoli, Eljif Elmas için yapacağı teklifi hazırladı. Ücret hakkında net bilgi verilmezken, F.Bahçe'nin genç oyuncusu için en az 18 milyon Euro kazanmayı planladığına ve Napoli'nin de bunu gözden çıkarmaya hazır olduğuna vurgu yapıldı.

Bir taşla iki kuş vuracak

Atletico Madrid ise Makedon yıldız için 14 milyon Euro üzerinden görüşmelerini sürdürüyor, İspanyol ekibi teklifin içine Nikola Kalinic'i de ekledi. Golcüye ihtiyacı olan ve henüz bu mevki için net bir anlaşma yapmayan sarılacivertliler, hem Eljif'ten 14 milyon Euro'yu kasasına koyup hem de Hırvatistan Milli Takım forması da giyen 31 yaşındaki Kalinic'i kadrosuna katmaya sıcak bakıyor.