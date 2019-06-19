Fenerbahçe'den Almanya operasyonu! Transferde bombalar peş peşe patlayacak

Fener'den Almanya operasyonu. Sportif direktör Comolli'nin Almanya'ya giderek Konoplyanka için Schalke ile masaya oturacağı belirtildi. Gündemde bonservise ve oyuncuya 3'er milyon Euro teklif var. Fransız spor adamı, yine Almanya'da Kruse ile de bir araya gelecek son kararını vermesini isteyecek.