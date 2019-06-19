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Maltepe'de 8 araç birbirine girdi çok sayıda yaralı var

Maltepe'de 8 araç birbirine girdi çok sayıda yaralı var

Maltepe'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Kadıköy'den Kartal yönüne giden Osman K. idaresindeki 34 ZP 5236 plakalı kamyon, D100 kara yolu Küçükyalı mevkisinde bariyerlere çarptı. Arkadan gelen 7 ayrı araçta kazaya karışarak yola savruldu. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü Osman K. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle D100 kara yolu Kartal istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken kazaya karışan araçların kaldırılma işlemleri devam ediyor.

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