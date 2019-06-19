ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizi alevleniyor! İşte uygulayacağı olası yaptırımlar

Trump yönetiminin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye askeri ve ekonomik yaptırımlar üzerinde düşündüğü öne sürüldü.

ABD, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı konusunda cezalandırmak için 3 yaptırım paketi üzerinde duruyor.

F-35 satışının durdurulması

Haberde, Türkiye'nin S-400 alımına devam etmesi durumunda F-35 satışının durdurulmasına ek olarak diğer seçenekler uygulanabileceği yer aldı.

CAATSA seçeneği masada

En çok destek gören seçeneğin, Türkiye'nin kilit savunma sistemi sektöründeki bazı şirketleri ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası olarak bilinen ve Rusya ile işbirliği yapan kurumları hedef alan CAATSA kapsamında hedef alınması olduğu belirtildi.

Yaptırımlar, bu şirketlerin ABD'nin finansal sistemine erişimini keserek ABD'den parça alımı ve ABD'ye satış gerçekleştirmelerini neredeyse tamamen imkansız kılıyor.