Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ı takipten çıkardı

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, kişisel Instagram hesabından siyah-beyazlı kulübü takip etmeyi bıraktı.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma bilmecesi devam ediyor. Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Portekizli futbolcudan bir hamle daha geldi.

Quaresma hakkında, Başkan Fikret Orman'ın Serdal Adalı'ya ''Parasını verin gönderin'' şeklinde ifade verdiği öne sürülmüştü. Instagram hesabından konuyla ilgili bir gönderi yayınlayan ve sert sözler sarf eden Quaresma, ''Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür" ifadelerini kullanmıştı.

Portekizli futbolcu, bu açıklamaların üzerine Instagram'dan Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı. Quaresma'nın bu hareketi, siyah-beyazlı ekipten ayrılacağı yönde yorumlandı. 35 yaşındaki yıldız futbolcunun siyah-beyazlı kulüpte bir yıl daha mukavelesi bulunuyor.