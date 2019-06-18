Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 dosyası bizim için kapanmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Trabzonlularla buluşma programında konuştu. S-400 konusuna değinen Erdoğan, çok kısa bir zaman içerisinde siparişlerin alınacağını kaydetti. Kuzey Kıbrıs'taki gerilim hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı, ''Kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği Yemeği'nde yaptığı açıklamada, " S-400 konusunda Putin ile yaptığımız görüşmede buradan bizim geri adım atma gibi bir durum olmadığını söyledik. O konu bizim için kapanmıştır. Kısa zaman içinde siparişlerimizi alacağız." dedi.

Konuşmasında, "Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi Türkiye'nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ülkemizin son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve savunma sanayinde yakaladığı başarılar, birilerini çok ciddi şekilde rahatsız ediyor." şeklinde konuştu.

"Ekonomisi sağlam bir Türkiye bir avuç elitin işine gelmiyor"

Erdoğan, "Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar." diyerek şöyle konuştu:

"Ekonomisi sağlam bir Türkiye, kur, faiz, enflasyon sarmalı sayesinde çalışmadan, üretmeden hiçbir riske girmeden zenginleşen bir avuç elitin işine gelmiyor."

Erdoğan, "31 ülkedeki 450 nükleer santral hiçbir problem oluşturmazken, niçin ülkemizin nükleer enerjiden barışçıl bir şekilde faydalanma hamleleri eleştiri konusu yapılıyor? Bu da manidar." dedi.

"S-400 işi bitmiştir"

S-400 savunma sistemleri ile ilgili olarak, Erdoğan, "O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız." ifadelerini kullandı.

"Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını kimseye yedirmeyiz"

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz. Doğu Akdeniz'de kıyısı bile bulunmayan Fransa bizim orada sondaj gemimizin bulunmasından neden rahatsız?" dedi.

"Tutuklama kararı çıkaracaklarmış, sıkıyorsa gelin alın"

''Personelimizin tutuklama kararı çıkartacaklarını söylediler. Biz de onlara dedik ki, afedersiniz sıkıyorsa gelin alın. Alamayacaklar. Çünkü biz Türkiye'yiz, biz güçlüyüz.''

23 Haziran seçimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir. Esasen biz meseleye böyle bakıyoruz ama dışarıda bu seçim öyle görülmüyor." diyerek, "Seçimi, ülkemizle hesaplaşmanın, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirebilmenin fırsatı görenlerin hezeyanları, gizlenecek, saklanacak boyutu aşmıştır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "(Ekrem İmamoğlu) Beyefendi çıkmış diyor ki 'Ben burs vereceğim.' Siz bunu iptal ettirdiniz, nasıl vereceksiniz? Bu işi artık yapan tek yer kaldı, o da Kredi Yurtlar Kurumu. Biz bunu Kredi Yurtlar Kurumuna aldırdık, oradan verdiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Program öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular göreceksiniz"

"Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programı öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular, bunu göreceksiniz." diyen Erdoğan, "Son günlerde CHP'nin ve sosyal medya tetikçilerinin milletimizi bölmeye yönelik bir nefret siyaseti güttüğünü görüyoruz. Özellikle Karadenizli kardeşlerimizi hedef alan, ahlaksız bir iftira kampanyası yürütülüyor." ifadelerini kullandı.