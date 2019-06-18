İstanbul Havalimanı'ndan güvenlik görevlisi intihar etti

İSTANBUL Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Layık isimli gencin intihar gerekçesini, İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıkladı. Sebebi, yapmış olduğu evlilik teklifinin reddedilmesi...

İSTANBUL Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Layık, kendisini havalimanı terminalinin önündeki boşluğa bırakmış, ardından yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Gencin intihar etmesi üzerine sosyal medyada, intihar gerekçesi olarak çeşitli söylentiler çıkmıştı.

Yaşanan olayda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Güvenlik görevlisi İbrahim Layık'ın aynı iş yerinde çalışan arkadaşına evlenme teklif ettiği, ancak reddedildiği bunun üzerine iş yerinden ayrıldığına dair istifa dilekçesi yazıp imzaladıktan sonra intihar ettiği anlaşılmıştır" denildi.

HDP'li Gergerlioğlu: "Sevdiği kadın bir Kürt ile çıkmam demiş"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Sevdiği kadın, 'Ben bir Kürt ile asla çıkmam' deyince Kürt genç İbrahim Layık havalimanında canına kıymış" iddiasını ileri sürmüştü.