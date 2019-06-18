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Çatıda sıkışan yavru martı annesine kavuşturuldu

Çatıda sıkışan yavru martı annesine kavuşturuldu

İBB İtfaiyesi, Vezneciler Kız Yurdunun çatısına sıkışan yavru martıyı kurtardı. İBB Veteriner Hizmetleri tarafından muayenesi yapılan martının sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesinin ardından yavru martı kurtarıldığı çatıda kendisini bekleyen annesinin yanına geri bırakıldı.

İSTANBUL Fatih’teki Vezneciler Kız Yurdunun yöneticileri, sabah saatlerinde çatıdaki yağmur suyu oluğuna bir martının sıkıştığını fark ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesini aradı. Kısa zamanda yurda gelen itfaiye ekipleri, hemen güvenlik tedbirlerini alarak çatıya çıktı. Yavru olduğu anlaşılan martıyı sıkıştığı çatı oluğundan kurtaran İtfaiye ekibi, yavruyu hemen muayene için İBB Fatih Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesine yetiştirdi.

Martıyı muayene eden İBB Veteriner Hekimleri, hayvanın kırık-çıkığının veya yarasının olmadığını tespit etti. Martının 2 aylık henüz uçamayan bir yavru olduğunu belirten Veteriner Hekim Vildan Mutlu, “Martı muhtemelen çatıya sıkıştığı için biraz besinsiz kalmış, çok zayıflamış. Herhangi bir kırık çıkık veya yarası yok. Bu ebattaki yavrular henüz uçamaz. Tamamen tüylenecek. Uçana kadar annesi varsa onun gözetiminde kalabilir” dedi.

İtfaiye ekibi, bu mutlu haber üzerine yavruyu alarak tekrar Vezneciler Kız Yurdunun çatısına bıraktı. Yavru martı yürüyerek annesinin yanına gitti ve birlikte adeta mutluluk pozu verdiler.

Martının kurtarılmasına ve tedavi edilmesine çok sevindiklerini belirten Vezneciler Kız Yurdu yöneticileri ile yurtta kalan öğrenciler, kurtarma operasyonu ve tedavi nedeniyle İBB İtfaiyesine teşekkür etti. Yurdun yöneticisinin çocuğu olduğu belirtilen küçük bir kızın kurtarma anındaki heyecanı ve kurtarılan yavruyu sevmesi de itfaiye kamerasına yansıdı.

İBB bir ayda 25 bin can dostuna hizmet verdi

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, Mayıs-Haziran aylarının birçok hayvan gibi kuşların da yavrulama ve büyütme dönemi olduğuna dikkat çekerek, bu süreçte kuşların birçoğunun henüz uçma yeteneğini kazanmadığını, bu nedenle sıkışma ve çatıdan düşme vakalarının sıklıkla yaşandığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Gümüşdere, Cebeci, Tepeören, Kısırkaya, Orhanlı ve Fatih/HATÜ’deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Hayvan Aşılama ve Tedavi Üniteleriyle 7/24 hizmet veriyor.

İBB, 2019-Mayıs ayı boyunca toplam; 15 bin 91 muayene ve tedavi, 4 bin 609 aşılama, 3 bin 456 mikroçip ile kayıt altına alma, 2 bin 321 kısırlaştırma çalışması yaparak, bir ayda 25 bin 477 can dostuna hizmet verdi.

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