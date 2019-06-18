Hulusi Akar'dan dikkat çeken ABD açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD -Türkiye ilişkilerine ilişkin yaptığı açıklamada "Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı (MSB) Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından Türkyie'ye yazılan S-400 mektubuna verilen cevaba ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mektubun içeriği ile ilgili bilgi vermeyen Akar, "Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Akar'ın Türkiye'nin cevap mektubuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Çeşitli şekillerde belirtmiştik"

ABD'li muhatabımız tarafından bize gönderilen mektupla alakalı çalışmalarımızı tamamladık ve cevabımızı bugün öğle saatlerinde Amerikan tarafına teslim ettik. Karşılıklı saygı ve iş birliğimizin devam etmesi için üslup ve yaklaşıma hassasiyet gösterilmesinin gerektiğini daha önce de çeşitli şekillerde belirtmiştik.

"Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız"

Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz. Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici olduğumuz sürüce herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle, Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz, görüşmeliyiz. Çünkü bizim uzun süreli bir iş birliğimiz, müttefikliğimiz var. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızda bu iş birliğine, müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız. Bu konuda biz Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak azami dikkat, hassasiyet gösteriyoruz.

"Çeşitli şekillerde belirtmiştik"

Akar ayrıca, Türkiye ve ABD'nin uzun süreli ortak değerleri, çıkarları ve sorumluluklarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Bu nedenle aynı şekilde önümüzdeki dönemde de görüşmelerimizin bu doğrultuda, bu inançta yapılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ABD Savunma Bakan Vekili ile Brüksel'de çeşitli şekillerde belirtmiştikçerçevesinde bir araya gelme fırsatımız olacak. Bu ayın sonunda da Osaka'da G20 Zirvesi çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Trump ile görüşecek. Bu görüşmelerin de olumlu sonuçlanması için müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde bize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz.