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Kuzenlerin intiharında 'mavi balina' şüphesi!

İhlas Haber Ajansı
Kuzenlerin intiharında 'mavi balina' şüphesi!

Hatay’da 2 çocuktan birinin öldüğü olayda polis, kuzenlerin 'mavi balina' oyunundan etkilenerek intihar girişiminde bulunduğu iddiasını araştırıyor.

Dün akşam saatlerinde, Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda evlerinde bulunan Kırıkkale marka tabanca silahla oynayan 16 yaşındaki Ali S.A. ve 13 yaşındaki Çağatay S.'nin intihar ettikleri iddia edildi. Mavi balina adlı oyunun etkisinde kaldıkları tahmin edilen 2 kuzenden Çağatay S. olay yerinde hayatını kaybederken, Ali S.A. ise kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını sürdürüyor. Bilinci kapalı olan 16 yaşındaki Ali S.A., yoğun bakımda bekletiliyor. 

Polis, mavi balina iddiasının ardından geniş çaplı inceleme başlattı. 

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