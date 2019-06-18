İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki görüşme görüntüleri ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katıldığı tarihi program öncesinde İsmail Küçükkaya ve İmamoğlu bir otelde buluşmuştu. Türkiye'nin konuştuğu oteldeki buluşmanın görüntüleri yayınlandı.

İsmail Küçükkaya'nın da doğruladığı görüşmenin görüntülerini Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesi yayınladı. Görüntülerde İsmail Küçükkaya otele elinde bir sırt çantasıyla giriyor ve X-Ray'den geçerek asansöre yönleniyor.

İsmail Küçükkaya : Engin Altay ve Mahir Ünal istedi

Programın moderatörü İsmail Küçükkaya görüşmenin gizli kapaklı olmadığını açıkladı. Küçükkaya söz konusu görüşmeyi Engin Altay ile Mahir Ünal'ın istediğini belirtip şunları söyledi:

-“Sizden bir isteğimiz var dediler Engin Altay ile Mahir Ünal. Her iki belediye başkanıyla görüşmenizi istiyoruz dediler. Zorlu süreç, pek çok parametre olduğunu söylediler. İki belediye başkan adayıyla görüşmeniz gerekiyor dediler. Ben de tamam dedim. Şimdi iki partinin görevlendirdiği genel başkan yardımcılarıyla moderatörün yaptığı konuşma gidip formatı onlara anlatmaktı. Hemen ikisinin de kurmaylarıyla temasa geçtim. Önce Binali Yıldırım’ın kurmayıyla acil görüşelim dedik. Binali Yıldırım’ın danışmanıyla oturduk. Yaptığımız görüşmeyi ve varılan mutabakatı anlattım. 3 dakika meselesi onay aldı, 18 soru, süre konusunda mutabakata varıldı.”



Ekrem İmamoğlu ne dedi?

-"Bana geldi, zaten, 'Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım’ı ziyaret edeceğim' dedi. Gizli görüşme derken, kameraların önünde değildi ama gizli de değildi" .

Binali Yıldırım ne dedi?

-Ortada eşitsizlik ve gayri meşru bir durum var. Ekrem İmamoğlu'na rakibime soruyorum böyle bir görüşmeyi neden kamuoyundan sakladınız? Bu görüşme için İsmail Küçükkaya 3 dakika sürdü dedi. Bu görüşme gerçekte ne kadar sürmüştür.