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Enes Kanter'in babası ilk duruşmada bakın ne istedi!

Enes Kanter'in babası ilk duruşmada bakın ne istedi!

NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. 10 yıla kadar hapsi istenen Kanter, "Yurt dışı yasağımın kalkmasını talep ediyorum. Eğer yasağım kalkarsa her ne kadar reddetsem de gider oğlum Enes ile görüşür, onu bu bataklıktan çıkartırım" dedi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Prof.Dr. Mehmet Kanter'in yargılanmasına başlandı. 

Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına avukatı ile birlikte katılan tutuksuz sanık Mehmet Kanter, savunmasında hakkında hazırlanan iddianamede bazı kişilerin suçlayıcı ifadeleri olduğunu iddia etti.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Kanter, "2005 - 2012 yılları arasında Trakya Üniversitesi'nde görev yaptım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kesinlikle FETÖ'nün içinde bulunmadım. Enes,  NBA'ye seçildiğinde çok mutluluk yaşadım. 2013 yılından oğlumun omuzu çıktığında, FETÖ mensupları yanına gitmiş. Hastanede çorba vermiş ve ilgilenmişler. Sonra demişler ki, 'senin burada kimsen yok, biz sana sahip çıkarız.'  Medeniyet Üniversitesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ortak yüksek lisans programı yapıyordu. Ben de bu çerçevede jüri başkanlığı yaptım. Sonra üniversiteme geri döndüm. Tekirdağ Üniversitesi'yle ilgim yok. Ne genel müdürü ne de rektörü tanırım. Yüksek lisansa alınan öğrencileri de tanımıyorum" dedi.

Yurt dışı yasağımın kalkmasını talep ediyorum

Hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep eden Mehmet Kanter, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Oğlumun dışında beni bu örgütle ilişkilendirecek başka hiçbir durumum yok. Bunlarla hiçbir bağlantım yok. Ben kendi halinde çalışmalarını yapan bir akademisyenim. Çalıştığım Trakya Üniversitesi'nde her yıl birincilik ödülü aldım. Yaptığım çalışmalar ortada. Neredeyse Aziz Sancar'la kafa kafaya yarışacak seviyede bir akademisyenim. Yurt dışı yasağımın kalkmasını talep ediyorum. Eğer yasağım kalkarsa her ne kadar reddetsem de gider oğlum Enes ile görüşür, onu bu bataklıktan çıkartırım."  

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, sanığın suçunun sabit olduğu, bu nedenle yurt dışı yasağının devam etmesi gerektiği yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti de Kanter'in yurt dışı yasağının devamına karar vererek, duruşmayı 10 Ekim gününe erteledi. 

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