BM'den devrik lider Mursi'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken açıklama!

Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi'nin mahkemede ölümüyle ilgili açıklama yapan BM, "Mursi'nin ölümü bağımsız bir şekilde tüm açılardan araştırılmalıdır" dedi.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

"Hamas adına casusluk" davası

Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Mursi, kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen dava için bugün hakim karşısına çıkmıştı.

"Demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı"

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i (1981-2011) istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından, 2012 yılında ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.