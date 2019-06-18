Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki hesabını vereceksin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi'ne 'it' dediği görüntüleri kabul etmeyen CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin dur bakalım bitmedi iş" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreninde halka hitap etti. Uzun bir aradan sonra toplu açılış törenine katılarak konuşma yapan Erdoğan'ın hedefinde CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu vardı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Bize Mursi'yi hatırlatanlarla şu anda yarışıyoruz

"Öncelikle bugün burada bir konuyu da sizinle paylaşacağım o da şu esaretten şehadete yürüyen Mısır halkının seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Murdi kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki aynı tarihte içeri alındı aynı tarihte 6 yıl sonra cezaevinde mahkeme salonunda şehadete yürüdü. Mısır halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Mursi'nin darbeyle indirilmesini hücrede eziyet çektirilmesini seyreden Batı dünyasını ve tüm insanlığı esefle kınıyorum. Bize Mursi'yi hatırlatanlarla şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var. Zalimler için yaşasın cehennem.

Açılışa katılanların kendisi için açtığı pankarttan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Sağ olun. Sizler bizimle oldukça bizler daha çok onurlu yol yürüyeceğiz." dedi.

İmamoğlu'nun 15 Temmuz tweetlerine eleştiri

15 Temmuz ile alakalı Binali kardeşimin rakibinin attığı tweet'ler var. Nerede Feto ile beraber. Bunlarda yalan çok benim onlarla alakam yok diyorlar.

Dürüst ol siyasete dürüstlük yakışır

Ordu'da Ordu Valimize it diyor ondan sonra it demedim basitleşme dedim diyor. Dürüst ol siyasete dürüstlük yakışır. Başındaki adam gibi yalan değil. Al birini vur öbürüne.

Biz İstanbul'umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz

Çok koşacağız, çok çalışacağız ve pazar akşamı inşallah zaferle müşerref olacağız. 31 Mart seçimlerinin Türkiye'deki galibi, İstanbul'daki galibi, hiç şüpheniz olmasın, Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir

Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum

Çaldılar denildi ya beyefendi rahatsız olmuş. Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum çaldılar ifadesi hukuki değildir ama siyasidir. Hukuki usulsüzlüktür ama usulsüzlüğün yanında bunun da bir siyasi ifadesi vardır o da yolsuzluktur. Burada hem yolsuzluk var hem hırsızlık var. Ben mazbatamı aldım diyor. Sen YSK'dan almadın il seçim kurulundan aldın. Daha bu işleri bilmiyorsun. Ne oldu? YSK il seçim kurulunun verdiği mazbatayı iptal etti senden aldı. Bu ne demektir? YSK bu seçimin yenilenmesine karar verdi ve iptal etti.

Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin

Ben Ordu Valisine it demedim diyor. Basitleşme dedim diyor. Bütün görsel medyada var yazılı medyada var. Dedin dedin. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin dur bakalım bitmedi iş. Polislerime de yanındaki avanesi onlara da şerefsizler dedi. Onlar da kayıtlarda. Bunların hesabını vereceksiniz. Utanmıyor musun? Yanına koruma olarak bu milletin polisini alıyorsun ondan sonra benim polisime şerefsizler diyorsun. Herkes yerini de bilecek haddini de bilecek.

Bittiğinde bir numara olacak

İstanbul'da Marmaray diye bir şey var mıydı? Yaptık mı? Oradan 350 milyon yolcu geçti. Avrasya Tüneli o da Boğaz'ın altından geçiyor. Bunlara kalsa buna da müsaade etmezlerdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu CHP zihniyeti onu istemedi ama biz dedik ki orayı da yapacağız. 17 yılda Berlin Havalimanı bitmedi biz 5 yılda İstanbul Havalimanı'nı bitirdik. Bittiğinde bir numara olacak. Dünyaya güzel bir örnek olduk

İmamoğlu'na su vaadi eleştirisi

Diyor ki “suyu şöyle ucuzlatacağım” Hangi suyu ucuzlatacaksın? Biz bir defa susuz İstanbul aldık. Istranca’dan dağları delerek İstanbul’a suyu bu kardeşiniz getirdi.''