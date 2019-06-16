İmamoğlu 'itlik etti' sözü için itirafta bulundu mu? İşte o görüntüler

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nu canlı yayında en çok geren 'Ordu valisiyle' ilgili bölüm oldu. Binali Yıldırım sadece validen değil Türk milletinden özür dilesin derken İmamoğlu o sözleri söylediğini itiraf etmedi. İşte ham hali ortaya çıkan o görüntüler:

ORDU'daki hakaret tartışmaları Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu ortak yayınında bir kez daha gündeme geldi. Yıldırım, hakaret iddialarını yinelerken İmamoğlu, Ordu Valisi'nin hakaret etmediğini; ancak Karadeniz ziyaretinden günler öncesi aynı ismin kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken Ordu'daki olayla ilgili olarak CHP adayının yalan söylediğini ifade etti. Bu konudaki cevap hakkını kullanan İmamoğlu, Ordu'da valiye hakaret etmediğini söyleminde "basitlik" ifadesi kullandığını söyledi.

İşte İmamoğlu'nun o açıklamaları;

"Benim doğduğum şehir Trabzon. Sonra sırasıyla Giresun, Ordu, Samsun’a gittik. muaazzamdı Bize tuzak kuruldu. Benim nasıl sakin olduğum sükut sahibi olduğum belli. Benim VIP sıkıntım yok. Annemin durumu ortada tabi. Beni şurdan geçin buradan geçirin diye bir derdim yok. Trabzon’da VIP'den geçitim Ordu’dan niye geçmedim bilmiyorum. Bu konu İstanbul’un konusu değildir. İstanbullunun konusu 31 Mart seçimleridir. Valiye hakaret etmedim. basitlik kelimesi hareketse..."

İmamoğlu'nun açıklamaları

Binali Yıldırım'ın Ordu'daki olayla ilgili sözleri

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise İmamoğlu'nun söylediklerini kabul etmesini beklediğini kaydetti ve 'Türk milletinden özür dilemeliir' dedi.

