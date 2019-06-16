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Manisa'da devrilen kamyonetteki sakatatlar yola saçıldı

Demirören Haber Ajansı
Manisa'da devrilen kamyonetteki sakatatlar yola saçıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sakatat yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Tarık Mansur (29) yaralandı. Kamyonet kasasındaki sakatatlar ise yola saçıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesi İzmir-Ankara yolunda meydana gelen kazada; Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Tarık Mansur (29) yönetimindeki sakatat yüklü kamyonet, kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi.

Kazada, plakalarının söküldüğü belirlenen kamyonetin sürücüsü Mansur yaralanırken, kasadaki sakatatlar ise yola saçıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonetten yaralı çıkarılan Tarık Mansur, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan bir süre ulaşıma kapanan yol, sakatatların belediye ekibince temizlenip, zeminin yıkanmasından sonra yeniden açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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