HABER /  SPOR

Süper Lig'de bir ayrılık daha!

Süper Lig'de bir ayrılık daha!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, görevinden ayrıldı.

MKE Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce başladığı görevinin bugün itibarıyla tamamlandığını belirtti.

Kendisi ve ekibine inanıp göreve getiren sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kuruluna teşekkür eden 51 yaşındaki teknik adam, "Beraber üzülüp, beraber sevindiğimiz onlarca hatıralarla ayrılıyorum bu camiadan. İnancımız, hırsımız ve üstün mücadele anlayışımızla Ankaragücü'nü hak ettiği yerde tutmayı beraber başardık. Bir teşekkür de büyük Ankaragücü taraftarlarına etmek istiyorum. Deplasman, kar-kış demeden onlarca kilometre yapıp bizlere destek verdiler. Onların itici gücünü asla yok sayamam. Her zaman destek oldular ve destek olmaya devam edeceklerdir. Eren ve Mert'in kalbimde her zaman yaşayacağını da unutmayın. Hoşçakal Ankaragücü..." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kaplan, devre arasında sarı-lacivertli takımın başına geçti.

MKE Ankaragücü, 51 yaşındaki teknik adam yönetiminde ligde çıktığı 17 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Başkent temsilcisi, Süper Lig'de sezonu 13. sırada tamamladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şirin Payzın baltayı taşa vurdu! O tweeti sildi
Şirin Payzın baltayı taşa vurdu! O tweeti sildi
Samsun'da düğün magandaları yolu kapatıp oyun oynadılar
Samsun'da düğün magandaları yolu kapatıp oyun oynadılar
Adana'da hırsızlık şüphelisi çift yakalandı
Adana'da hırsızlık şüphelisi çift yakalandı
İmamoğlu 'itlik etti' sözü için itirafta bulundu mu? İşte o görüntüler
İmamoğlu 'itlik etti' sözü için itirafta bulundu mu? İşte o görüntüler
Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu canlı yayın başladı
Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu canlı yayın başladı
Uğur Dündar'dan ortak yayın için ilk yorum
Uğur Dündar'dan ortak yayın için ilk yorum
ÖNCEKİ HABERLER
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na: Özür dilesin
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na: Özür dilesin
Binali Yıldırım: İmamoğlu'nun sözleri kocaman bir yalan
Binali Yıldırım: İmamoğlu'nun sözleri kocaman bir yalan
Hurma süt diyeti 15 günde 7 kilo verdiriyor göbeği eritiyor
Hurma süt diyeti 15 günde 7 kilo verdiriyor göbeği eritiyor
Beşiktaş'ta Obi Mikel harekatı
Beşiktaş'ta Obi Mikel harekatı
Adana'da yaralının oğlu olduğunu gören kadın gözyaşlarını tutamadı
Adana'da yaralının oğlu olduğunu gören kadın gözyaşlarını tutamadı
Ekrem İmamoğlu'nun çocukları kaç tane Ekrem İmamoğlu oğlu kimdir?
Ekrem İmamoğlu'nun çocukları kaç tane Ekrem İmamoğlu oğlu kimdir?
İstanbul seçimlerine neden gidildi? Adaylar açıkladı
İstanbul seçimlerine neden gidildi? Adaylar açıkladı
Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı izleme nereden olur?
Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı izleme nereden olur?
Yorumlar