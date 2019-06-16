Eda Demirci kimdir kaç yaşında mesleği ne İsmail Küçükkaya eşi

İsmail Küçükkaya Türkiye'nin gündeminde. Herkes İsmail Küçükkaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi Eda Demirci kimdir sorularının yanıtını merak ediyor. İşte İsmail Küçükkaya hakkında merak edilenler...

Bu akşam Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında yapılacak programın moderatörü olan İsmail Küçükkaya Türkiye'nin gündeminde. Herkes İsmail Küçükkaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi Eda Demirci kimdir sorularının yanıtını merak ediyor. İşte İsmail Küçükkaya hakkında merak edilenler...

2013 yılından beri Fox TV ekranlarında her sabah Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya aslen Kütahya Simavlı. 47 yaşında olan İsmail Küçükkaya Halise ve Yunus Küçükkaya'nın oğlu.

Gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı.

2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.

2008 yılında "Cumhuriyetimizi Dair" ve 2012 yılında "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı" adlı iki kitap yazmıştır.

Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da evlendi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünyaevine girdi.

Evliliği hakkında ilk kez konuştu: Evliliği ve özel hayatı hakkında ilk kez Hadi Özışık'a konuşan İsmail Küçükkaya boşanmak üzere olduğu eşi hakkkında şunları söyledi. ' Ben iyi niyetle evlendim, çocuğum olsun diye evlendim, olmadı üzüldüm.. Çok üzüldüm... Bu kadar diyim. Bu konuyu çok konuşmak istemiyorum.Bir daha özel hayatımda böyle bir hata yapmak da istemiyorum. İyi niyetliydim ama olmadı.

Yeniden bir evlilik düşünüyor mu: Bilmiyorum, annem çok istiyor. O kadar çalıştın senin çocuğun olmasın mı diyor. Ama ben denedim. Denedim ve üzüldüm çok üzüldüm bir daha evlilik düşünmüyorum. Ben çok olaylar yaşadım bedelini ödedim ama başka hiçbir seyde olmadığı gibi üzüldüm ben.

BU AKŞAMA NASIL HAZIRLANDI: Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği ortak yayın bugün akşam saat 21.00'de yapılacak. Yayının moderatörü olan gazeteci İsmail Küçükkaya ise, Sözcü'den Yüksel Şengül'e konuştu.

Kaç soru soracak: Küçükkaya, “Yaklaşık 18-20 soru hazırladım Konularımız bellidir, İstanbul ve seçim. Kimse merak etmesin, zor soru kolay soru değil, sorulması gereken soruları soracağım” dedi.

* En baştan başlayalım, teklif nasıl geldi ve sonra neler yaşandı?

Hem CHP hem de AK Parti cephesinden ‘Bu programın moderatörü olarak düşündüğümüz isimlerden birisi sizsiniz' açıklamaları bana ulaştırıldı ama resmi teklif almadığım için üzerinde durmadım. O arada pek çok kişinin adı geçti ve sonunda Uğur Dündar gündeme gelince de benim için o an bu konu kapandı.

* Küçük de olsa bir endişeniz, çekinceniz olmadı mı?

Hayır. Mutluluk ve gururla kabul ettim. Bu bir milli görevdir, bu vatan görevidir, Türkiye'ye hizmettir.

* Programın yayını tüm kanallara açık olacak mı?

2 adayın karşılaşacağı Tarihi Buluşma programını dileyen televizyon kanalı, dileyen internet sitesi, dileyen radyo yayınlayabilecek. Bu arada FOX, Pazar günü program öncesi ve sonrasında özel yayınlarıyla vatandaşlarımıza özel bilgiler sunacak.

* Herkes bu akşam soracağınız soruları merak ediyor…

Yaklaşık 18-20 adet soru hazırladım. Bunlar her iki konuğuma soracağım sorular olacak. Ayrıca her ikisine de ayrı ayrı soracağım 3'er soru var. Konularımız bellidir, seçim ve İstanbul… Sadece benim değil halkın merak ettiği, cevap aradığı soruları hazırladım.

* Zaman konusunda sıkıntı olacak mı?

Elimde kronometre olacak ve her soruya 3 dakikalık cevap hakkı tanıyacağım. Bir sorun beklemiyorum.