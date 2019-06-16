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Türkiye ekran başına kitlenecek! İşte Yıldırım-İmamoğlu yayınıyla ilgili detaylar

Türkiye ekran başına kitlenecek! İşte Yıldırım-İmamoğlu yayınıyla ilgili detaylar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu arasındaki tüm kanallara açık olan ortak yayın, bu akşam Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşecek.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karıya geleceği tüm kanallara açık olan canlı yayın bu akşam gerçekleştirilecek.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yapacağı ortak yayın saat 21.00'de başlayacak ve tüm kanallara açık olacak.

Her adaya eşit soru ve eşit süre

Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yapacağı ortak yayında, moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracak.

Ortak ekip gerçekleştirecek

Canlı yayın, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndan, AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecek.

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