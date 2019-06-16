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Güney Amerika'da elektrik kesintisi! Bütün ülkeler karanlıkta kaldı

Güney Amerika'da elektrik kesintisi! Bütün ülkeler karanlıkta kaldı

Güney Amerika merkezli elektrik tedarikçisi Edesur, Arjantin ve Uruguay'ın tümünde elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Elektrik kesintisinden Brezilya ve Paraguay'ın da kısmen etkilendiği belirtildi.

Güney Amerika kıtasındaki ülkelere elektrik tedariği sağlayan Edesur şirketi, Twitter hesabından, elektrik ara bağlantısı sorunu sebebiyle bu sabah 07:00 itibariyle Arjantin ve Uruguay'ın tümünde elektriklerin kesildiğini duyurdu.

Brezilya ve Paraguay'ın da elektrik kesintisinden kısmen etkilendiği belirtiliyor.

Elektrik kesintisi Arjantin ve Uruguay'da yaşayan 48 milyon kişiyi olumsuz etkiliyor. Elektrik kesintisi sorununun ne zaman giderileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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