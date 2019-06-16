Eski MHP ilçe başkanı Mehmet Bezgen öldürüldü!

AKSARAY Güzelyurt'ta çıkan silahlı kavgada eski MHP ilçe başkanı ve belediye meclis üyesi Mehmet Bezgen hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İddiaya göre, Ramazan Y. (41) ve kardeşi Kerim Y. (43), aralarında husumet bulunan amca çocukları Mehmet (51) ve Mehmet Bezgen (26) ile sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

Av tüfeği ile kurşun yağdırdı

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgaya sonradan dahil olan İsa Y, av tüfeği ile Mehmet ve Mehmet Bezgen’e ateş etti.

Yaşamını yitirdi

Yaralanan kuzenler, Güzelyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Bezgen (51), burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada darp sonucu yaralanan 3 kişi ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Cinayet şüphelisi İsa Y. gözaltına alındı.