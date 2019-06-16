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Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na destek! İstanbul'a gelecek

Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na destek! İstanbul'a gelecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na 23 Haziran’daki İstanbul seçiminde destek vermek için İstanbul’a gidecek.

CHP milletvekilleri tam kadro sahada çalışırken İmamoğlu’na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da destek vereceği öğrenildi. Yavaş, bu hafta İstanbul’a giderek 3 gün boyunca İmamoğlu’nun seçim kampanyası kapsamında temaslarda bulunacak.

"Siz de inanın her şey çok güzel olacak"

Yavaş’ın, özellikle Ülkücü kesimle yapacağı görüşmelerde sağ seçmenden İmamoğlu’na destek vermelerini isteyeceği belirtiliyor.

Mayıs ayında İstanbul’da katıldığı bir iftar programında konuşan Yavaş, "Biz Ankara’da inandık ve başardık. Siz de inanın her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu’nu 16 milyon İstanbullunun vicdanına emanet ediyorum" demişti

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