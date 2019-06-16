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LeBron James duyurdu! Yılın takası için geri sayım başladı

LeBron James duyurdu! Yılın takası için geri sayım başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Anthony Davis, LeBron James'in de formasını giydiği LA Lakers'a transfer olmak için gün sayıyor.

ABD basınına bomba gibi düşen haberlere göre 2019 NBA All-Star arasından bu yana süren Lakers'ın Anthony Davis'i renklerine bağlayacağı söylentileri gerçek oldu.

Üst üste 6 sezondur play-off'lara katılamayan Lakers, 6 kez all-star seçilen Davis'i; Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart ve 2019'daki 4. sıra seçimi de dahil 3 ilk tur draft hakkı karşılığında Pelicans'tan takas etti.

Lebron James duyurdu
Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James de Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki "Anthony Davis yolda. Bu yalnızca başlangıç." ifadeleriyle iddiayı doğruladı.

anthony davis

2012 NBA draftında Pelicans tarafından ilk sırada seçilen Davis, kariyerinde 3'er kez NBA ilk 5'ine girdi ve blok kralı oldu.

26 yaşındaki forvet, 7 sezon boyunca 23,7 sayı, 10,5 ribaunt, 2,1 asist ve 2,4 blok ortalamalarıyla oynadı.

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