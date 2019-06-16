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Adana'da vicdansız sürücü ambulansa ısrarla yol vermedi

Adana'da vicdansız sürücü ambulansa ısrarla yol vermedi

ADANA'da vicdansız sürücünün hasta taşıyan ambulansa ısrarla yol vermemesi anbean kaydeildi.

Merkez Seyhan ilçesinde, Alparslan Türkeş Bulvarından hasta alıp hastaneye yetiştirmek isteyen bir ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi

Uyarmasına rağmen yol vermedi

Ambulans sürücüsü sürekli siren çalıp otomobil sürücüsünü uyardı ancak otomobil ambulansa yol vermedi.

Tekrar önüne geçti

Otomobilin sürücüsü ambulansın siren sesiyle açılan yoldan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Otomobilin bir aracın sağından geçip tekrar ambulansın önüne geçtiği de görüldü.

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