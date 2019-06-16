HABER /  POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den 23 Haziran ile ilgili son dakika açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin canlı yayında son dakika açıklamalar...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hemşehri Dernekleri Kahvaltı toplantısında konuştu. 

"Emaneti Binali Yıldırım'a teslim edelim istiyoruz." açıklaması yapan MHP Lideri Bahçeli, "Cumhur İttifakı'na gölge düşürme çabaları beyhudedir. Cumhur İttifakı istanbulu yüceltmeye yeminlidir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

-23 Haziran'da İstanbul'un kaderi belirlenecektir. AK Parti ile ahenkli ve uyumla bir dil kullanılacaktır. Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız. Teşkilatımızın her kademesi fedakarca çalışma halindedir.

-Cumhur İttifakına yönelik gölge düşürme çabaları beyhudedir. Cumhur İttifakı etle tırnak oldu. Cumhur İttifakı istikrarlıdır, gücüne güç katmıştır. İstanbul'da seçimlere gölge düşmüştür. 

-Cumhur İttifakı istikrarlıdır, gücüne güç katmıştır. İstanbul'da seçimlere gölge düşmüştür. CHP'nin adayı başka yerlerin kontrol ve güdümüne girdi. İstanbul için vakit Binali Yıldırım vaktidir.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıtay'dan Allah belanı versin kararı
Yargıtay'dan Allah belanı versin kararı
Kırıkkale'de aşırı yağış can aldı! 2 kişi hayatını kaybetti
Kırıkkale'de aşırı yağış can aldı! 2 kişi hayatını kaybetti
İmamoğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Her şeyin final günü 23 Haziran
İmamoğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Her şeyin final günü 23 Haziran
Burak Yılmaz teklifi reddetmişti! Lecce kulübü fiyatı artıracak
Burak Yılmaz teklifi reddetmişti! Lecce kulübü fiyatı artıracak
MSB açıkladı: 9. gözlem noktasındaki saldırıya anında karşılık verildi
MSB açıkladı: 9. gözlem noktasındaki saldırıya anında karşılık verildi
Abdullah Avcı Ricardo Quaresma hakkında kararını verdi
Abdullah Avcı Ricardo Quaresma hakkında kararını verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Beyaz TV Haber Muhabirlerine saldıran şahıs bakın kim çıktı!
Beyaz TV Haber Muhabirlerine saldıran şahıs bakın kim çıktı!
2019-2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili kaç gün?
2019-2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili kaç gün?
DGS ne zaman 2019 DGS sınav giriş yerleri ÖSYM açıkalması
DGS ne zaman 2019 DGS sınav giriş yerleri ÖSYM açıkalması
Sınav duaları sınav esnasında okunacak dua-Türkçe okunuşu ve sayısı
Sınav duaları sınav esnasında okunacak dua-Türkçe okunuşu ve sayısı
Sınav duası hangisi sınavda okunacak zihin açan duaları
Sınav duası hangisi sınavda okunacak zihin açan duaları
İl dışı ihtiyaç listesi açıklayan iller hangisi il il kontenjan listesi
İl dışı ihtiyaç listesi açıklayan iller hangisi il il kontenjan listesi
Yargıtay Başkanı Cirit: Bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık, bizim 5 bin yıllık tarihimiz var
Yargıtay Başkanı Cirit: Bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık, bizim 5 bin yıllık tarihimiz var
İBB'den belediye çalışanları zorla mitinge götürüldü iddialarına yanıt
İBB'den belediye çalışanları zorla mitinge götürüldü iddialarına yanıt
Yorumlar 4 yorum