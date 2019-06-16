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Abdullah Avcı Ricardo Quaresma hakkında kararını verdi

Abdullah Avcı Ricardo Quaresma hakkında kararını verdi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, kadrosunda bulunan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın biletini kesti.

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı Avcı'nın daha önce yönetime verdiği raporda, Lens, Larin, Mirin ve Roco ile birlikte mümkünse satılabileceği yönünde görüş bildirdiği Q7 için yönetimden bir girişim geldi.

Beşiktaş formasını giymeye devam etmek isteyen 36 yaşındaki oyuncu için yöneticilerin "Bir sezon daha kullanabiliriz" önerisi üzerine Avcı, "Quaresma'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edelim" cevabını verdi.

Abdullah Avcı'nın Quaresma hakkındaki bu net tavrına rağmen Portekizli yıldızın sözleşmesi can sıkıyor.

Kulüple olan bir yıl daha kontratının yanı sıra gelecek sezon 1 milyon 750 bin avro kazanma hakkı bulunan Portekizli yıldız, kendisine bu parayı verecek başka bir takım bulamıyor.

quaresma

Porto istemiyor
Quaresma bir süre önce Porto'ya dönmek istemiş hatta gerekirse yıllık ücretinde indirime gidebileceğini söylemişti. Beşiktaş'ın da bonservis konusunda kolaylık sağlayacağını iletmesine rağmen Porto kulübü henüz bir girişimde bulunmadı.

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