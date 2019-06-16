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Beklenen gün geldi çattı! Transfer sezonu yarın başlıyor

Beklenen gün geldi çattı! Transfer sezonu yarın başlıyor

Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın resmen başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.

Transfer sezonu daha başlamadan harekete geçen Spor Toto Süper Lig takımları, özellikle bir taktik olarak düşündükleri 'son güne bırakma işini' yeniden uygulayacaklar mı göreceğiz.

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