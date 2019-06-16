HABER /  GÜNCEL

NATO'dan son dakika E-7 açıklaması! Türkiye'yi takip ederiz

NATO'dan son dakika E-7 açıklaması! Türkiye'yi takip ederiz

NATO Boeing'in yeni radar uçağı E-7'yi satın alan üye ülkeler İngiltere ve Türkiye'yi takip edebileceğini açıkladı.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'da gündem AWACS sistemi. Kuruluşun "gökyüzündeki gözü" olarak da bilinen hava gözlem sisteminin eskimesi tartışma yarattı. AWACS sisteminin güncellenmesi ya da yenilenmesi tartışması arasında, "Türkiye gibi Boeing'in geliştirdiği daha yeni bir radar sistemi olan E-7'yi alabiliriz" dedi.

Son dönemde müttefikleri arasında ciddi bir krizin patlak verdiği NATO'nun bir diğer gündem maddesi ise kuruluşun "gökyüzündeki gözleri" olarak tanımlanan AWACS sistemlerinin eskimesi. Şu an 14 Boeing E-3A Hava Kontrol ve Uyarı Sistemi’ne sahip olan NATO'nun AWACS'lardan sorumlu yetkilisi Michael Gschossmann, açıklamalarda bulundu.

NATO İngiltere ve Türkiye'yi takip edebilir

Gschossmann bu yılın Aralık ayında Boeing ile bir anlaşma yapılacağını açıklarken, "Bir an önce filoyu yenilememiz ve yenilerini almamız gerek, araştırmalar bir an önce tamamlanmalı" ifadesini kullandı. Reuters'a konuşan Gschossmann NATO'nun bir an önce karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, "NATO, Boeing'in yeni radar uçağı E-7'yi satın alan üye ülkeler İngiltere ve Türkiye'yi takip edebilir. Bu hava araçları yeni eklemeler yapabilecek kadar geniş ve gelecek yıllarda izleme mesafesini geliştirebilecek" dedi.

Eğer yakın zamanda karar verilmezse...

NATO'nun üst düzey yetkilisi olan Gschossmann, eğer yakın zamanda karar verilmezse hem maddi hem de operasyonel olarak NATO'nun zarar göreceğini belirtti. Gschossmann, gelecekte de kullanılabilecek bir sistem kullanılması gerektiğini aktardı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İnanılmaz olay! Kalp ameliyatı sırasında iç organları alev aldı
Foto Galeri İnanılmaz olay! Kalp ameliyatı sırasında iç organları alev aldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Skandal Kur'anı Kerim provokasyonu: Norveç'in islamlaşmasını durdurun
Skandal Kur'anı Kerim provokasyonu: Norveç'in islamlaşmasını durdurun
Şırnak'ta çatışma! TSK tepelerine bindi
Şırnak'ta çatışma! TSK tepelerine bindi
İran harekete geçti! Bu sefer hedefte İngiltere var!
İran harekete geçti! Bu sefer hedefte İngiltere var!
Yeni Zelanda'da 7,4 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da 7,4 büyüklüğünde deprem
Suudi Arabistan'da 2 havalimanına saldırı
Suudi Arabistan'da 2 havalimanına saldırı
Kocaeli'nde korkunç olay! Arkadaşını sırtından vurarak öldürdü
Kocaeli'nde korkunç olay! Arkadaşını sırtından vurarak öldürdü
ÖNCEKİ HABERLER
YKS sınavı saat kaçta AYT sınavı saat kaçta başlıyor kaç soru?
YKS sınavı saat kaçta AYT sınavı saat kaçta başlıyor kaç soru?
AK Parti'den 23 Haziran için kritik hamle! 62 bin 372 sandık kurulu üyesi...
AK Parti'den 23 Haziran için kritik hamle! 62 bin 372 sandık kurulu üyesi...
YKS sınavı saat kaçta başlıyor ne zaman bitiyor AYT bitiş saati
YKS sınavı saat kaçta başlıyor ne zaman bitiyor AYT bitiş saati
Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 haftanın astrolojik yorumu
Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 haftanın astrolojik yorumu
Hande Kazanova Balık burcu 17-23 Haziran 2019 kariyer ve aile alanı önemli
Hande Kazanova Balık burcu 17-23 Haziran 2019 kariyer ve aile alanı önemli
Tahdit ne demek TDK tahdit kelime anlamı nedir Binali Yıldırım söyledi
Tahdit ne demek TDK tahdit kelime anlamı nedir Binali Yıldırım söyledi
Kova Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 sosyal çevre önemli
Kova Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 sosyal çevre önemli
İl dışı ihtiyaç listesi açıklayan iller hangisi il il kontenjan listesi
İl dışı ihtiyaç listesi açıklayan iller hangisi il il kontenjan listesi
Yorumlar