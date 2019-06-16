Kova Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 sosyal çevre önemli

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Kova burcunu sizler için yorumladı. 17-23 Haziran haftasında Kova burcunu neler bekliyor? Eğitim ve sanatsal alanda başlattığınız işleriniz varsa karşılığını alacağınız bir dönem olacak.

Sosyal çevre alanınızda bir Dolunay gerçekleşiyor sevgili Kova ve yükselen Kova’lar. Eğitim ve sanatsal alanda başlattığınız işleriniz varsa karşılığını alacağınız bir dönem olacak. Organizasyon ve etkinlikler hayatınızda hızlanabilir.

Bu hızlanma size güzel birtakım sonuçlar getirebilir. Maddi alanda kararsızlıklarınız devrede olabilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız işlerinizde kandırılma ihtimaliniz var.

Sosyal çevrenizden yana şansınız yüksek olacak. Parasal konularda ise çok dikkatli olmalısınız. Bu aralar iş ve günlük hayatınızın rutinine dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlıkla ilgili konu ve olaylar bu hafta sizi yorabilir.

Sağlığınıza gereken özeni göstermeye çalışın. Yalnız kalmak istediğiniz bir dönem olacak ancak sosyal çevre yoğunluğunuz buna izin vermeyecek. Bu dönemde doğru adım atan kazanacak.güzel bir hafta olsun.