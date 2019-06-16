Yay Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 şanslı bir hafta

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yay burcunu sizler için yorumladı. 17-23 Haziran haftasında Yay burcunu neler bekliyor. Haftaya sizin burcunuzda oluşacak bir Dolunay ile başlıyorsunuz sevgili Yay ve yükselen Yay’lar. Sizin için önemli olacak.

Haftaya sizin burcunuzda oluşacak bir Dolunay ile başlıyorsunuz sevgili Yay ve yükselen Yay’lar. Sizin için önemli olacak. Hayatınızla ilgili adım atmak istediğiniz konularda hayatın sizi desteklediğini göreceksiniz.

İyimser duygularla hareket edeceksiniz. Şanslı ve bereketli bir hafta olacak. Yeniay’da ikili ilişkiler ve özel hayat alanında yaşadığınız olayların sonuçlarını göreceksiniz. Ailevi konuları fazla abartmamalısınız. Beklediğiniz desteği görememiş olabilirsiniz.

Birtakım sıkıntılar karşınıza çıkabilir ve hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Sezgilerinizden ziyade mantığınızla hareket etmek önemli olmalı. Önümüzdeki haftalarda maddi konularda harekete geçeceksiniz. Birtakım masraflar devrede olabilir.

Olumsuz olmayıp, kafanızı bunlara çok fazla takmamalısınız. İşlerin kolaylıkla yoluna gireceğini göreceksiniz. Bu dönemde ruhsal çalışmalarla ilgilenmek doğru olabilir. Güzel bir hafta diliyorum.