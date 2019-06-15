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Karamollaoğlu, Suriyelilere yapılan yardımın devam etmesini istedi

Karamollaoğlu, Suriyelilere yapılan yardımın devam etmesini istedi

Ülkemizde mülteci olarak bulunan Suriyelilere yapılan yardımların kesilmesi tekliflerine Temel Karamollaoğlu, tepki gösterdi. Böyle bir durumun doğru olmadığını savundu.

Özellikle 31 Mart seçimleri sonrası Türkiye'nin birçok ilinde iç savaştan kaçan Suriyelilere "yardım edilip edilmemesi"gündeme gelmişti.

Bazı belediyeler, 31 Mart seçimlerinden sonra devraldıkları belediyelerin yardım ettiği Suriyeli mültecilere karşı, yardımları kesmişti.

"Bu tavırlar bize yakışmaz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,  partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saadet lideri konuşmasında, Türkiye'de son günlerde yaşanan Suriyeliler için yardım kesilme çağrısı hakkında da konuştu.

Karamollaoğlu bu çağrıların doğru olmadığını belirterek  "Suriyeli mülteciler meselesini bize yakışmayan tavırlarla çözmemiz mümkün değildir. Bizim milletimiz Suriye olaylarından bu yana gösterdiği kadirşinas ve misafirperver tavırla dünyaya bu konuda örnek olmuştur.” ifadesini kullandı.

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