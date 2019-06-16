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Ali Koç, Aleksandar Kolarov'un menajeriyle görüştü!

Ali Koç, Aleksandar Kolarov'un menajeriyle görüştü!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçında Alexandar Kolarov'un abisi ve menajeriyle görüştü.

Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes ile oynadığı maçta, sürpriz misafirler vardı. Roma forması giyen Aleksandar Kolarov'un ağabeyi Nikola Kolarov, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel davetlisi olarak mücadeleyi Ülker Salonu'nda takip edenler arasındaydı.

Ağabey Nikola Kolarov'un mücadeleyi takip ettiği locada Başkan Ali Koç'un yanı sıra dünyaca ünlü menajer Fali Ramadani, onun Türkiye ortağı sarı-lacivertlilerin basketbol efsanesi Mirsad Türkcan, yöneticiler Selahattin Baki, Alper Pirşen, Simla Beyazıt ve Sportif Direktör Damien Comolli de vardı. Nikola Kolarov'un maç öncesi ve esnasında Ali Koç ile hararetli bir şekilde sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı. Kolarov, salondan maç bitmeden ayrıldı.

2,7 milyon euro alacak

Fenerbahçe, imza attırmak için Sırp oyuncunun formasını giydiği Roma ile bağlarını tam olarak koparması bekleniyor. 33 yaşındaki Kolarov'un, kulübüyle olan 1 yıllık sözleşmesinin fesih şartlarını görüştüğü, bu konuyu çözer çözmez İstanbul'un yolunu tutacağı kaydedildi. Kolarov'un Fenerbahçe ile 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Yıllık kazancı ise 2.7 milyon Euro olacak.

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