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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu 82-73

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu 82-73

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i 82-73 mağlup etti ve seride durumu 2-2'ye getirdi.

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Anadolu Efes’i 82-73 yenip durumu 2-2’ye getirdi.

Sarı lacivertliler Kalinic üzerinden oynanan setlerle başarılı olurken, Ahmet boyalı alanı domine etti. İlk çeyreği 10 sayı farkla geçen Fenerbahçe, ikinci periyotta Efes basit top kayıplarına son verince farkın erimesini önleyemedi: 42-37.

Hakem kararlarının tartışıldığı 2. çeyrek sonrası Anadolu Efes, üçüncü periyoda 12-2’lik seriyle girdi. Larkin’in iyi oyununa Sloukas’la karşılık veren Fenerbahçe, son 10 dakikaya giderken 62-57 üstündü.

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Efes, Beaubois ve Moerman 5 faulle çıkmasaydı, daha dirençli kalabilirdi. Sarı lacivertliler, 17 Haziran Pazartesi Sinan Erdem’de oynanacak 5. maç öncesi 82-73’le güldü.

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