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YKS birinci oturumu sona erdi ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama

YKS birinci oturumu sona erdi ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona ererken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklama yaptı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandığını açıkladı.

188 sınav merkezinde, 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulanan TYT'ye ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sınava 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğunu hatırlattı.

135 dakika süren sınavda 371 bin 522 kişinin görev aldığını aktaran Aygün, şu değerlendirmede bulundu:

Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum

"YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." 

YKS ikinci oturumu yarın

ÖSYM Başkanı Aygün, yarın YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ise 15.45'te uygulanacağına işaret ederek, adaylara sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.

Aygün, yarın gerçekleştirilecek oturumlarda adaylara başarılar diledi.

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