Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür satılacak mı? Ahmet Ağaoğlu'ndan bomba sözler

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferin gözde isimleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün geleceğiyle ilgili konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada Yusuf ve Abdülkadir için önemli sözler sarfetti.

Ağaoğlu; "Monaco ve Lille ile en son konuştuğunuzda borcumuz 119 milyon Euro, o paranın tamamını bir oyuncumuz için getirip masamıza koysanız bile satmıyorum dedim. Ülkenin iki pırlantasını satın almak istiyorsanız gerçek değeriyle masaya geleceksiniz. O da gelecek yıl, bu sene değil.'' dedi.

''Onları satmak ülke ekonomisine ihanettir''

Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı;

''Bizim bu oyuncularımıza kimse sadece para olarak görmesin. Onları satmak ülke ekonomisine ihanettir. Sıradan bir transfer olmayacak. En iyi şekilde gidecekler ve ülkelerini en iyi şekilde temsil edecekler"

Trabzonspor'un borcu açıklandı

Öte yandan Trabzonspor Denetleme Kurulu, 31.03.2019 tarihi itibari ile kulübün toplam borcunun 1 milyar 088 milyon 737 bin 498 TL olduğunu açıkladı.