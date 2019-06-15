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Lecce Ertuğrul Ersoy'u transfer etmek istiyor

Lecce Ertuğrul Ersoy'u transfer etmek istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Bursaspor forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

İtalya Serie B'de sezonu ikinci sırada bitirerek Serie A'ya yükselen Lecce'nin, Bursaspor'un 22 yaşındaki genç yıldız adayı Ertuğrul Ersoy ile prensip anlaşması vardığı iddia edildi.

Sky Sports muhabiri Gianluca Di Marzio'nun internet sitesinde yer alan habere göre, 2010 yılında Gölcükspor altyapısından Bursaspor altyapısına transfer olan Ertuğrul Ersoy, önümüzdeki sezon İtalyan kulübünün formasını giyecek.

Lecce; stoper, ön libero ve sağ bek mevkilerinde forma giyen Ertuğrul için Bursaspor'a 1.4 milyon Euro artı bonus ödemeleri yapacak. 1.87 cm boyundaki oyuncu, kafa toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor.

Lecce'nin Ertuğrul'u tercih etmesinin bir diğer nedeninin, oyunu kurma yeteneğinden ileri geldiği ifade ediliyor.

Lecce, Ertuğrul Ersoy dışında Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'la da ilgilenmiş ancak yıldız futbolcu siyah-beyazlı ekipte kalmak istediği için transfer gerçekleşmemişti. Geçtiğimiz sezon Bursaspor ile 30 maça çıkan Ertuğrul, 1 gol kaydetti

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