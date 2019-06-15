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YKS'nin birinci oturumu sona erdi

Anadolu Ajansı
YKS'nin birinci oturumu sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu TYT tamamlandı.

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da sona erdi.

Türkiye'de 81 il ve KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada 137 bin 803 salonda uygulanan TYT'ye 2 milyon 515 bin 91 aday başvurdu.

Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği sınav 135 dakika sürdü. 

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te uygulanacak.

YKS sonuçları, 18 Temmuz'da açıklanacak.

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