HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Kolarov bombası! Transferin fotoğrafı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Kolarov bombası! Transferin fotoğrafı ortaya çıktı

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan maçta Ali Koç, Kolarov'un ağabeyiyle birlikte transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes ile oynadığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında, sürpriz misafirler vardı. Roma forması giyen Aleksandar Kolarov'un ağabeyi Nikola Kolarov, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel davetlisi olarak mücadeleyi Ülker Salonu'nda takip edenler arasındaydı.

Yan yana maç izleyip transfer konuştular
Sabah'ta yer alan habere göre; Ağabey Nikola Kolarov'un mücadeleyi takip ettiği locada Başkan Ali Koç'un yanı sıra dünyaca ünlü menajer Fali Ramadani, onun Türkiye ortağı sarı-lacivertlilerin basketbol efsanesi Mirsad Türkcan, yöneticiler Selahattin Baki, Alper Pirşen, Simla Beyazıt ve Sportif Direktör Damien Comolli de vardı. Nikola Kolarov'un maç öncesi ve esnasında Ali Koç ile hararetli bir şekilde sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı. Kolarov, salondan maç bitmeden ayrıldı.

2 ya da 3 yıllık imza atacak
Fenerbahçe, imza attırmak için Sırp oyuncunun formasını giydiği Roma ile bağlarını tam olarak koparması bekleniyor. 33 yaşındaki Kolarov'un, kulübüyle olan 1 yıllık sözleşmesinin fesih şartlarını görüştüğü, bu konuyu çözer çözmez İstanbul'un yolunu tutacağı kaydedildi. Kolarov'un Fenerbahçe ile 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Yıllık kazancı ise 2.7 milyon Euro olacak.

Zejlko Obradovic'i aradı
Yönetimin kendisine yaptığı teklif sonrası düşünmek için süre isteyen Kolarov'un, ilk iş olarak vatandaşı olan Fenerbahçe Beko'nun efsane Koçu Zejlko Obradovic'i aradığı öğrenildi.

''Teklifi hemen kabul et"
Kolarov'un büyük saygı duyduğu Obradovic'e teklifi ilettiği, sarı-lacivertli kulüp ve İstanbul'daki yaşam hakkında bilgi aldığı belirtildi. Tecrübeli koçun, "Bir futbolcunun oynayabileceği en güzel statta oynayacaksın. Teklifi hemen kabul et" dediği öğrenildi. Kolarov'un Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaşmasında Obradovic'in bu görüşlerinin hayli önemli olduğu kaydedildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Serviste havasızlıktan ölen Alperen'in babasına anlamlı görev
Serviste havasızlıktan ölen Alperen'in babasına anlamlı görev
Galatasaray 22'lik stoper Mert Çetin'in peşinde
Galatasaray 22'lik stoper Mert Çetin'in peşinde
Vedat Muriç Galatasaray'la anlaştı! İşte alacağı ücret
Vedat Muriç Galatasaray'la anlaştı! İşte alacağı ücret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABD'den Türkiye açıklaması Moskova aramızı açmaya çalışıyor
ABD'den Türkiye açıklaması Moskova aramızı açmaya çalışıyor
Meral Akşener'in elindeki son anket: Aradaki farkı açıkladı
Meral Akşener'in elindeki son anket: Aradaki farkı açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Kasımpaşa, Fernandes'i kadrosuna kattı
Kasımpaşa, Fernandes'i kadrosuna kattı
TFF'den transfer dönemi açıklaması
TFF'den transfer dönemi açıklaması
İl dışı ihtiyaç listesi açıklayan iller hangisi il il kontenjan listesi
İl dışı ihtiyaç listesi açıklayan iller hangisi il il kontenjan listesi
Deniz Türüç'ten ömürlük imza
Deniz Türüç'ten ömürlük imza
Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolan uzman çavuşun şehit olduğu ortaya çıktı
Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolan uzman çavuşun şehit olduğu ortaya çıktı
İBB'nin öğrencilere karne hediyesi "Karneni Getir Buzda Kay" başladı
İBB'nin öğrencilere karne hediyesi "Karneni Getir Buzda Kay" başladı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye dönüş yolunda
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye dönüş yolunda
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?
Yorumlar