Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da gerçekleştirilen Asya'da İşbirliği Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

-Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır.

-Komşumuz Suriye'de iç savaşın sona ermesi ve istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz.

Zirveye katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi

-Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergiliyoruz. Kudüs'te yeni oldu bittileri reddediyoruz. Asya'nın kalbi İstanbul süreci kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözümü destekliyoruz.

-Terörizm dünya genelinde yükseliyor. Suriye sahası maalesef bu acı hakikatin ispatı olmuştur. İstikrarlı sürdürülebilirlik için somut adımların atılmasına ihtiyaç duyuluyor.

-Bölgemizde kompine taşımacılığa önem veriyor, modern ipek yolunun yeniden inşasını destekliyoruz. Hazar geçişli doğu batı orta koridor girişimimiz bu yaklaşımımızın en somut örneğidir.

-Tek taraflı adım ve yaptırımları doğru bulmuyoruz.