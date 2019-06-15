HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da gerçekleştirilen Asya'da İşbirliği Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar: 

-Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır.

-Komşumuz Suriye'de iç savaşın sona ermesi ve istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz.

Zirveye katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi

-Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergiliyoruz. Kudüs'te yeni oldu bittileri reddediyoruz. Asya'nın kalbi İstanbul süreci kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözümü destekliyoruz. 

-Terörizm dünya genelinde yükseliyor. Suriye sahası maalesef bu acı hakikatin ispatı olmuştur. İstikrarlı sürdürülebilirlik için somut adımların atılmasına ihtiyaç duyuluyor.

-Bölgemizde kompine taşımacılığa önem veriyor, modern ipek yolunun yeniden inşasını destekliyoruz. Hazar geçişli doğu batı orta koridor girişimimiz bu yaklaşımımızın en somut örneğidir.

-Tek taraflı adım ve yaptırımları doğru bulmuyoruz.

 Zirveye katılan Erdoğan ve Putin görüşme gerçekleştirdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den Türkiye açıklaması Moskova aramızı açmaya çalışıyor
ABD'den Türkiye açıklaması Moskova aramızı açmaya çalışıyor
Meral Akşener'in elindeki son anket: Aradaki farkı açıkladı
Meral Akşener'in elindeki son anket: Aradaki farkı açıkladı
Deniz Türüç'ten ömürlük imza
Deniz Türüç'ten ömürlük imza
Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolan uzman çavuşun şehit olduğu ortaya çıktı
Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolan uzman çavuşun şehit olduğu ortaya çıktı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye dönüş yolunda
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye dönüş yolunda
Brezilya Copa America'ya galibiyetle başladı
Brezilya Copa America'ya galibiyetle başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Kasımpaşa, Fernandes'i kadrosuna kattı
Kasımpaşa, Fernandes'i kadrosuna kattı
TFF'den transfer dönemi açıklaması
TFF'den transfer dönemi açıklaması
KPSS ne zaman 2019 KPSS sınav oturum saatleri
KPSS ne zaman 2019 KPSS sınav oturum saatleri
TFF Süper Kupa maçının yeri belli oldu
TFF Süper Kupa maçının yeri belli oldu
Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
3600 ek gösterge ne zaman çıkıyor? Süleyman Soylu açıkladı
3600 ek gösterge ne zaman çıkıyor? Süleyman Soylu açıkladı
İl dışı atama ihtiyaç listesi 2019 MEB il il kontenjan bilgisi
İl dışı atama ihtiyaç listesi 2019 MEB il il kontenjan bilgisi
Yorumlar