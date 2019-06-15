31 Mart'ta İstanbul'u bilen Ada'dan çarpıcı seçim anketi bakın hangi aday önde

Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın kritik seçime sayılı günler kala saha çalışmalarına hız verdi. Bununla birlikte anket firmaları da bu çalışmaların yansımalarını görebilmek adına İstanbul halkının nabzını ölçen saha araştırmalarını paylaşmaya devam ediyor.