31 Mart'ta İstanbul'u bilen Ada'dan çarpıcı seçim anketi bakın hangi aday önde
31 Mart Mahalli Seçimlerinde İstanbul için doğru sonuca en çok yaklaşan ADA Araştırma şirketi, YSK kararıyla 23 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yeni yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.
Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın kritik seçime sayılı günler kala saha çalışmalarına hız verdi. Bununla birlikte anket firmaları da bu çalışmaların yansımalarını görebilmek adına İstanbul halkının nabzını ölçen saha araştırmalarını paylaşmaya devam ediyor.
Bu noktada geçtiğimiz 31 Mart seçimlerinde İstanbul için en yakın tahmini yapan ADA araştırma şirketi yeni anketini açıkladı.
"Bugün İstanbul'da seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusunun katılımcılara yöneltildiği ankette, kararsızların dağıtılması sonucunda Binali Yıldırım yüzde 48,30 destek alırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 50,64'lük oranla öne geçti.
Ankette Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar'ın oy oranı ise yüzde 0,84'te kaldı. Diğer adaylar için ise oran yüzde 0,22 seviyesinde kaldı.