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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye dönüş yolunda

Anadolu Ajansı

Star Tv'de  Fener Ol kampanyasına destek amacıyla gerçekleştirilen "WinWin" canlı yayınına telefonla sürpriz bir şekilde bağlanan Emre Belözoğlu, "Bugün bazı şeyler konuşuldu. Evet biz de sayın başkanımızla bir görüşme yaptık. Semih (Özsoy) ağabey de vardı." dedi.

Fenerbahçe, geçmiş sezonlarda takımın formasını giyen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun yeniden sarı-lacivertli formayı giymesi için görüşmelerini sürdürüyor.

FB TV'de Fener Ol kampanyasına destek amacıyla gerçekleştirilen "WinWin" canlı yayınına telefonla sürpriz bir şekilde bağlanan milli futbolcu Emre Belözoğlu, "Bugün bazı şeyler konuşuldu. Evet biz de sayın başkanımızla bir görüşme yaptık. Semih (Özsoy) ağabey de vardı." dedi.

"Yollarımız tekrar kesişirse Fenerbahçe'nin bir neferi olacağım''
Sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde de takımdan ayrıldıktan sonra da her zaman Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gönülden hissettiğini belirten Emre Belözoğlu, "Yollarımız tekrar kesişirse Fenerbahçe'nin bir neferi olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milli forma gibi Fenerbahçe formasını taşımak en büyük şereftir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile görüşme halinde olduklarını söyledi.

Ali Koç: Emre ile ilgili hayallerimiz ve düşüncelerimiz var
Koç, FB TV'deki "WinWin" programında yaptığı açıklamada, "Emre ile görüştük, görüşüyoruz. Hocamızın arzuları doğrultusunda Emre ile ilgili hayallerimiz ve düşüncelerimiz var." dedi.

Emre Belözoğlu ile ilgili planların gerçekleşmesi için aceleci olunmaması gerektiğini kaydeden Koç, "Emre ile ilgili düşüncelerimiz olacağı zaman, bunlar açıklanır. Dereyi görmeden paçaları sıvamayalım. Emre iyi bir Fenerbahçelidir. Kafamızda onun için bir misyon var. İnşallah o misyon gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.

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