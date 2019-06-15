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Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 Dolunay aile alanında Başak Burcu

Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 Dolunay aile alanında Başak Burcu

Yaşanacak Dolunay’da bu gelişmelerin hayatınıza nasıl yansıdığını göreceksiniz. Önemli şans ve fırsatlar devrede olabilir. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Başak burcunu sizler için yorumladı. 17-23 Haziran haftasında Başak burcunu neler bekliyor?

Haftanızda ailevi alanda oluşacak bir Dolunay ile merhaba diyeceksiniz sevgili Başak ve yükselen Başak’lar. Ev ve aile konularıyla daha fazla ilgili olacaksınız. 3 Haziran’da oluşan Yeniay bazı hızlı gelişmeleri karşınıza getirmişti.

Yaşanacak Dolunay’da bu gelişmelerin hayatınıza nasıl yansıdığını göreceksiniz. Önemli şans ve fırsatlar devrede olabilir. ikili ilişkiler ve özel hayat alanında hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

Kafanızda kurduğunuz planlarla gerçekte yaşananlar örtüşmeyebilir. Çocuğunuzla ilgili konularda eşinizden güzel destekler göreceksiniz. Bu hafta söylediklerimize ve yaptıklarımıza dikkat etmemiz gereken haftalardan bir tanesi.

Sosyal çevre ve bulunduğunuz ortamlar önemli olacak. Beklenmedik birtakım konularda kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Cuma günü arkadaşlıklarınıza daha fazla önem vereceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum.

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