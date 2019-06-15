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Parasal konular çözümlenecek 17-23 Haziran 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova

Parasal konular çözümlenecek 17-23 Haziran 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova

Bu Dolunay maddi konularla ilgili olayları karşınıza getirebilir. 17-23 Haziran 2019 haftasında Boğa burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Boğa burcunu sizler için yorumladı.

Yeni haftaya Yay Burcu’nda oluşan Dolunay ile başlıyoruz sevgili Boğa ve yükselen Boğa’lar. Bu Dolunay maddi konularla ilgili olayları karşınıza getirebilir. Yeniay sonrası aldığınız kararların sonuçlarını sorgulayacağınız bir Dolunay olacak.

Parasal konulara hızlı bir şekilde çözüm üretebileceksiniz. Sosyal çevreniz için yaptığınız birtakım harcamalar ya da arkadaşlarınızla girişeceğiniz bazı işlere dikkat etmelisiniz.

Bu hafta yoğun gezegen geçişleri olacak. Sizin de algınızı yakın çevrenizdeki insanlara yönlendirmeniz gerekecek. Girişimlerinizle ilgili konular hızlanabilir. Alıngan ve çabuk tepki veren tavırlar içine girebilirsiniz.

Bazı fikirlerinizin kabul görmemesiyle şüphe içine düşebilirsiniz. Tehlikeli yerlerden ve durumlardan perşembe günü uzak durmaya özen gösterin. Cuma günü Güneş burç değiştirecek ve yakın çevre konuları devrede olacak. Hareketli birtakım aktiviteler içerisine girmek önem kazanacak. Güzel bir hafta diliyorum.

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