Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Ücretsiz olacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla İstanbul’daki amatör spor kulüplerine ve üniversiteli gençlere çok önemli vaatlerde bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimleri öncesinde, amatör spor kulüpleri ve üniversite öğrencilerini sevindiren bir vaatte bulundu.

Binali Yıldırım, İstanbul’daki amatör kulüplere yıllık olarak ortalama 100 bin TL’lik malzeme ve ulaşım desteği sağlayacaklarını söyledi.

Spor tesisleri ücretsiz olacak

Binali Yıldırım’ın amatör spor kulüplerine yapılacak yardımın yanı sıra spor konusundaki diğer vaatleri şöyle;

Tesislerden meydanlara, sahillerden parklara, yeşil ağ koridorlarından şehir teraslarına kadar, şehrin her noktasına sporu taşıyacağız. İstanbullunun hayatına yüzlerce yeni spor tesisinden 961 mahallenin de katılacağı mahalle liglerine kadar yüzlerce proje değecek.

Üniversiteli gençlerimiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerinin spor tesisleri ücretsiz olacak.

Her yıl 100 bin TL'lik yardım

Sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla İstanbul’daki 935 amatör spor kulübünün her birine yıllık olarak ortalama 100 bin TL’lik malzeme ve ulaşım desteği sağlayacaklarını belirten Yıldırım, “Şu anda İstanbul’da 935 tane amatör spor kulübü var. Buradaki lisanslı sporculara zaten destek veriliyor ama bu destek miktarını 10 kat arttırıyoruz. Yani her amatör spor kulübüne yılda 100 bin lira destek vereceğiz. Milli ve yerli kaynağımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da amatör spor kulüpleriyle yapacağız. Bunun yanında sporcuların lisans yenileme ücretini de kaldıracağız” dedi.