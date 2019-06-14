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Gökay Otyam Merkez Bankası'na göreve başlıyor

Gökay Otyam Merkez Bankası'na göreve başlıyor

Ekonomist Gökay Otyam, Merkez Bankası'nda başdanışman olarak görev yapacak. Otyam, twitter adresinden gelişmeyi doğruladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), Gökay Otyam'ın banka bünyesinde başdanışman olarak göreve başladığı bildirildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, Otyam'ın iletişim alanında başdanışman olarak görevlendirildiği belirtildi.

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Otyam'ın, yüksek öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamladığı ifade edildi.

Otyam'ın ulusal bir kanalda Ekonomi Müdürlüğü görevinde bulunduğu kaydedildi.

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