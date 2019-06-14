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BDDK ve SPK'dan o iddialarla ilgili flaş açıklama

BDDK ve SPK'dan o iddialarla ilgili flaş açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ekonomimizin itibarını kırabilecek yayınlar hakkında yasal yollara başvurulacağı tabiidir"" açıklamasında bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz iddiaları gerçeği yansıtmıyor" şeklinde bir açıklama yaptı.

SPK'dan yapılan açıklamada ise, ''Piyasalarda tedirginliğe ve yatırımcıların zarara uğramasına çalışıldığı tespit edilmiştir. Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuştur'' denildi.

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