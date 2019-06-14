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Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması

Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Vedat Muriçi'in bonservis bedelini açıklarken Galatasaray'ın teklifini reddettiklerini söyledi..

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, transfer sezonunun gözde ismi Vedat Muriqihakkında açıklamalarda bulundu. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Yılmaz Bal, Muriqi için 10 milyon euro istediklerini belirtti.

Yılmaz Bal açıklamasında, "Abdurrahim Albayrak 3 milyon euro verdi. 3 milyon Euro'ya Vedat Muriç'i vermeyeceğiz. Vedat ile zaten görüşmelerimiz sürüyor. Bize diyor ki; "Rizespor'un menfaatleri ile benim menfaatlerim örtüşecekse bu transfer olsun" dedi.

''10 milyon euroluk talebimiz var"
''Türkiye'den iki teklif (Galatasaray, Fenerbahçe) yurt dışından bir teklif (Touolouse) var.'' diyen Bal, ''İstediğimiz teklif gelmezse Vedat Muriqi takımda kalacak. Vedat Muriqi için 10 milyon euro istiyoruz. Muriqi'yi 500 bin euroya almıştık, 10 milyon euroluk talebimiz var" sözlerini kullandı.

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