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Fenerbahçe Alex'e jübile yapma kararı aldı

Fenerbahçe Alex'e jübile yapma kararı aldı

Fenerbahçe yönetimi, Alex için jübile maçı organize etme kararı aldı. Karşılaşmadan elde edilecek olan gelir ise Fener Ol kampanyasına bağışlanacak.

Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, bir taşla iki kuş vurmak için düğmeye bastı.

Koç, Aziz Yıldırım döneminde son bulan jübile defterini tekrar açarak hem Alex de Souza’ya iadei itibarda bulunacak hem de kulübün kasasına önemli bir nakit akışı sağlayacak.

Jübile maçında Alex’in kariyeri boyunca birlikte oynadığı dünya yıldızları ile Fenerbahçe, Kadıköy’de karşı karşıya gelecek.

Fener ol kampanyasına bağışlanacak
VIP biletlerin de satılacağı bu maçtan elde edilecek bütün gelir Fener Ol kampanyasına bağışlanacak. Fenerbahçe’de en son jübile, maçı Tanju Çolak için gerçekleşmiş, 29 Temmuz 1998’de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler Bursaspor’u 4-1 mağlup etmişti.

Alex'in jübilesinde forma giymesi beklenen isimler şu şekilde:

Volkan Demirel, Rüştü Reçber, Luciano, Ümit Özat, Mehmet Aurelio, Selçuk Şahin, Tuncay Şanlı, Hoidoonk, Nobre, Semih Şentürk, Anelka, Appiah, Deivid De Souza, Lugano, Tümer Metin, Edu, Kezman, Roberto Carlos, Emre Belözoğlu, Önder Turacı, Andre Santos, Cristian Niang, Sow, Webo, Yobo, Mehmet Topal, Kuyt.

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